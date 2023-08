LPI-J: Unversicherten E-Scooter gefahren

Weimar (ots) - Freitagnachmittag ereignete sich in der Taubacher Straße in Weimar ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 61-jähriger Renault-Fahrer fuhr mit seiner gleichaltrigen Gattin in Richtung der Einmündung Am Hartwege, mit dem Ziel in diese Straße abzubiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste der 61-Jährige anhalten, was jedoch die hinter ihm fahrende 26-jährige VW-Fahrerin zu ...

