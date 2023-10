POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rheinbreitbach (ots) - Am Montagmorgen meldeten besorgte Bürger der Linzer Polizeiinspektion, dass ein Mann in einem parkenden Pkw in der Ortslage Alkohol konsumiere. Man befürchtete eine folgende Trunkenheitsfahrt. Beamte der Polizeiinspektion konnten den 50-jährigen Fahrzeugnutzer antreffen. Es handelte sich um einen Arbeiter, der sich in den letzten Tagen in Rheinbreitbach aufhielt und den Pkw als Schlafstätte ...

mehr