Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Intensivtäter wiederholt festgenommen

Rheinbrohl (ots)

Am Montagabend konnte ein hinreichend polizeibekannter 29-jähriger Intensivtäter am Bahnhof Rheinbrohl festgenommen werden, der zuvor per Haftbefehl gesucht wurde. Die Verhaftung konnte dieser anschließend gegen Bezahlung eines Ordnungsgeldes wieder abwenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell