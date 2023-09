POL-PDLD: Germersheim - betrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kandel (ots) - Bei einer Schulwegkontrolle am Montag zwischen 07.15h und 08.30h in der Marktstraße in Kandel stellten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten zehn Verstöße gegen die Anschnallpflicht, zwei Ladungsverstöße, ein Handyverstoß und sechs Mängelberichte fest. Darüber hinaus waren drei Kinder in Fahrzeugen nicht gesichert. Die Polizei weist darauf hin, dass die Eltern bzw. die Fahrzeugführer in der ...

mehr