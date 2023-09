Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dokumente gefälscht, ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Mannheim (ots)

Am Montagabend, um 23.50 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw in eine Kontrollstelle in der Waldhofstraße. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 28-Jährige lediglich über einen ausländischen Führerschein verfügte, welcher in Deutschland nicht gültig ist. Daraufhin zeigte der 28-Jährige eine zu dem Führerschein dazugehörige Übersetzung sowie eine internationale Fahrerlaubnis vor. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich jedoch heraus, dass sowohl die Übersetzung, als auch der internationale Führerschein gefälscht sind. Die beiden Dokumente wurden einbehalten. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen konnte dann auch noch Marihuana in der Bauchtasche aufgefunden werden, eine Drogenfahrt konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

