Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hinweis auf verdächtigen Pkw-Insassen

Rheinbreitbach (ots)

Am Montagmorgen meldeten besorgte Bürger der Linzer Polizeiinspektion, dass ein Mann in einem parkenden Pkw in der Ortslage Alkohol konsumiere. Man befürchtete eine folgende Trunkenheitsfahrt. Beamte der Polizeiinspektion konnten den 50-jährigen Fahrzeugnutzer antreffen. Es handelte sich um einen Arbeiter, der sich in den letzten Tagen in Rheinbreitbach aufhielt und den Pkw als Schlafstätte nutzte. Da das Fahrzeug fahruntüchtig war, bestätigte sich die Gefahr einer bevorstehenden Fahrt nicht. Der Mann gab glaubhaft an, dass das Fahrzeug am Abend abgeschleppt werde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell