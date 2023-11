Polizei Hagen

POL-HA: Mann bedroht, bespuckt und beleidigt Mitarbeiter des Ordnungsamtes und gereift diese an

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Berliner Platz bedrohte, bespuckte sowie beleidigte ein 23-Jähriger Montagabend (06.11.) vier Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Diese gaben zudem an, dass der 23-Jährige sie auch körperlich angegriffen hatte. Gegen 19.40 Uhr habe der Mann Passanten angepöbelt und lautstark geschrien. Die Ordnungsamt-Mitarbeiter sprachen den 23-Jährigen daraufhin an und fragten ihn nach seinem Ausweis. Der Randalierer habe jedoch plötzlich angefangen die Fäuste zu ballen, nach ihnen geschlagen und versucht sie gezielt anzuspucken. Anschließend flüchtete er in Richtung ZOB. Als die Einsatzkräfte ihm nacheilten und ihn fixierten, beleidigte er die Ordnungsamt-Mitarbeiter vulgär und drohte ihnen. Es gelang ihnen, den Mann zu einer Polizeiwache zu bringen. Der 23-Jährige wurde im weiteren Verlauf aufgrund bestehender Haftgründe durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Beamten fertigten darüber hinaus eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung sowie Bedrohung. (arn)

