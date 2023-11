POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden zur Versammlungslage vom 03.11.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Auffahrunfall++Gewinnspielbetrug++ Weener - Auffahrunfall Am 02.11.2023 kam es 13:15 Uhr auf der Graf-Ulrich-Straße zu einem Unfall, nachdem eine 38-jährige Weeneranerin an einem abgestellten Pkw vorbeigefahren war. Dabei übersah sie, dass hinter dem ersten Pkw zwei weitere Pkw am Fahrbahnrand abgestellt waren. Die Fahrzeugführerin prallte ...

