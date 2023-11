Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung++Unfallflucht++Wechselfalle++

Ostrhauderfehn - Sachbeschädigung

Am 31.10.2023 kam es gegen 03:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der 1. Südwieke. Derzeit unbekannte Täter bewarfen ein Haus mit Eiern. Zusätzlich legten die Täter eingelegte Gurken vor die Haustür und beschmierten diese mit einer klebrigen Substanz. Im Vorgarten lag eine Baustellenbake, die von einer Baustelle an der nahegelegenen Gartenstraße stammt. Der Akku für die Leuchte der Bake wurde beschädigt. Zum Tatzeitpunkt seien zwei jugendlich wirkende Personen gesehen worden, die mit einem Fahrrad und einem E-Scooter unterwegs waren. Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Sache geben können, werden gebeten die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Emden - Unfallflucht

Am 28.10.2023 wurde bei der Polizei Emden mitgeteilt, dass es bereits an dem Freitag zuvor in der Zeit von 08:45 Uhr bis 11:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Osterstraße zu einer Unfallflucht gekommen sei. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen schwarzen VW Tiguan an der vorderen rechten Fahrzeugseite und entfernte sich dann von der Örtlichkeit, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Da vor dem geparkten Pkw nicht viel Platz war, um dort einen weiteren Pkw abzustellen, wird als Verursacher eher ein Zweiradfahrer in Frage kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Wechselfalle

Am 30.10.2023 kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Leeraner Straße zu einem Betrug in Form einer Wechselfalle. Ein derzeit unbekannter Mann kaufte bei der Mitarbeiterin des Geschäftes ein Getränk und wollte dieses erst mit einem 50 Euro- Schein bezahlen. Dann entschied er aber, die Ware mit einem 10 Euro-Schein zu zahlen und den 50 Euro Schein wechseln zu lassen. Aus diesem Grund legte er den 50 Euro-Schein auf den Verkaufstresen und wartete darauf, dass sich die 26-jährige Mitarbeiterin mit der Kasse beschäftigte. Die händigte dem Mann vier 5 Euro-Scheine und drei Zehner-Scheine aus, bemerkte dann aber, dass der zu wechselnde 50 Euro- Schein nicht mehr auf dem Tresen lag. Der unbekannte Mann zeigte seine Börse vor und behauptete, dass die 26-jährige den Schein bereits an sich genommen hätte und ging aus dem Laden. Später bemerkte die Mitarbeiterin, dass ihr 50 Euro in der Kasse fehlten. Der Tatverdächtige wird beschrieben, wie folgt:

- männlich - ca. 175 cm groß - ca. 50 Jahre alt - trug ein graues Cappy - trug eine Brille um den Hals und hatte Sportschuhe an - Auffällig war, dass der Mann geschwollene Finger und einen Sehfehler (Schielstellung)

hatte.

- sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die sogenannte Wechselfalle eine immer wiederkehrende Straftat mit unterschiedlichen Begehungsformen ist. Zu einen kommt es häufig vor, dass Kleinstbeträge an der Kasse mit großen Scheinen bezahlt werden und dann beim Wechselgeld Verwirrung gestiftet wird. Oftmals wird der zu wechselnde Schein unbemerkt von den Tätern wieder eingesteckt und das Wechselgeld erbeutet. Auch kommt dieser Trick häufig vor beim Barkauf von hochwertigen Artikeln. Direkt nach dem Barkauf soll die Ware wieder umgetauscht werden und es wird dabei an der Kasse für viel Wirbel gesorgt, damit bei der Geldherausgabe Verwirrung entsteht. Oftmals kommt es dann zu Schäden von mehreren hundert Euro. Im vorliegenden Fall werden Zeugen zur Sachlage gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell