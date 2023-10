Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den Reformationstag, 31.10.2023

Leer (ots)

++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfall auf der Autobahn mit leicht verletztem Pkw-Fahrer++Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung und verletzter Person++Widerstand gegen Polizeibeamte++Unfallflucht mit einer verletzten Fußgängerin++Einbruch in Kleingartenverein++

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Zu viel getrunken hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrradfahrer, der in der Sägemühlenstraße gegen 01 Uhr durch Polizeibeamte kontrolliert wurde. Der 35-jährige Fahrradfahrer aus Weener war infolge seiner starken Alkoholisierung nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Zudem kamen die Beamten zu dem Ergebnis, dass dieser nicht mehr wegefähig ist. Dieser durfte/musste die Nacht bei der Polizei verbringen.

Verkehrsunfall auf der Autobahn mit leicht verletztem Pkw-Fahrer

Filsum - Am Montagmorgen kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Oldenburg mit der Folge, dass beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Rechtsupweg den Hauptfahrstreifen und wollte zum Überholen auf den Überholfahrstreifen wechseln. Dabei übersah dieser jedoch einen auf diesem Fahrstreifen fahrenden 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Norden. Beide Fahrzeuge berührten sich, der 32-jährige geriet zudem in die Leitplanken. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Autobahn musste für die Aufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise komplett gesperrt werden mit der Folge von Behinderungen und Stauungen für den Berufsverkehr.

Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung und leicht verletzter Person

Warsingsfehn - Gegen 09:20 Uhr des Montages kam es an der Kreuzung Dr.-Warsing-Straße/Jann-Berghaus-Straße zu einem Verkehrsunfall durch eine Vorfahrtsverletzung eines 39-jährigen Pkw-Fahrers aus Leer. Dieser hatte die Jann-Berghaus-Straße befahren, missachtete dann aber an der Dr.-Warsing-Straße die Vorfahrt einer 39-jährigen Pkw-Fahrerin aus Ihlow. Diese befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte und wurde durch die Kollision mit dem anderen Pkw leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - Am frühen Dienstagmorgen (Feiertag) sollte in der Emder Innenstadt ein 49-jähriger Emder kontrolliert werden, der zuvor in einer Tankstelle randaliert hatte. Bei der Kontrolle verhielt sich der alkoholisierte Mann äußerst aggressiv, versuchte die Beamten zu schlagen und beleidigte sie. Die Beamten konnten den Emder letztendlich fixieren und zur Dienststelle verbringen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nunmehr mehrere Ermittlungsverfahren.

Unfallflucht mit einer verletzten Fußgängerin

Emden - Am Dienstagmorgen (Feiertag) ging eine 44-jährige Emderin kurz vor 06 Uhr an der Straße Zwischen beiden Bleichen und wollte die Straße überqueren. Bei diesem Versuch wurde sie von einem Pkw erfasst, der seine Fahrt danach in Richtung der Neutorstraße fortsetzte, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Die Emderin musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Zeugen des Unfalles setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung. Besonders wird dabei ein Fußgängerpaar gesucht, das sich zum Unfallzeitpunkt in unmittelbarer Nähe befunden haben soll.

Einbruch in Kleingartenverein

Emden - Im Zeitraum von Freitag bis zum Samstagmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Gartenlaube bei einem Kleingartenverein der Isenseestraße. Aus der Laube wurde dabei diverses Werkzeug entwendet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell