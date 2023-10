Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für den 29.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung ++ Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Bedrohung mit Messer ++ Verstoß Waffengesetz ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am Samstagabend kam es in einem Lokal am Neuen Markt zu Streitigkeiten unter mehreren Personen. Im weiteren Verlauf schlug ein 31-jähriger Emder einer ebenfalls 31-jährigen Emderin ins Gesicht. Ferner schlug er dem Wirt mit einem Glas ins Gesicht. Das männliche Opfer musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Täter verhielt sich weiterhin aggressiv, sodass er auf die Dienststelle verbracht wurde. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.

Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am Samstagnachmittag wurde ein 55-jähriger Emder kontrolliert, der mit einem Kleinkraftrad die Cirksenastraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Emder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde ein 47-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden kontrolliert, der mit einem PKW und Anhänger den Stadtteil Barenburg befuhr. Es stellte sich hierbei heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Strafverfahrens eröffnet.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss Bunde - Am späten Samstagabend fiel den Kollegen der Autobahnpolizei Leer ein PKW mit niederländischem Kennzeichen aufgrund der Missachtung diverser Verkehrsvorschriften auf. Der 23-jährige Fahrzeugführer mit Wohnsitz in den Niederlanden konnte sodann angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel und Alkohol. Mittels eines Drogenvortests, welcher positiv auf den Wirkstoff THC verlief, konnte der Verdacht von Betäubungsmitteln bestätigt werden. Ein ebenso freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,80 Promille. Durch die Polizei wurde eine Blutentnahme veranlasst. Entsprechende Verfahren sind eingeleitet worden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Ein 30-jähriger Emder wurde am Samstagabend mit seinem PKW kontrolliert. Es stellte sich hierbei heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Durch die Polizei wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann muss sich nun in den entsprechenden Verfahren verantworten.

Bedrohung mit Messer

Leer - In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde in einer Leeraner Diskothek eine Bedrohung durch Messer gemeldet. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifenwagen angefahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 20-jähriger Leeraner einem 24-jährigen Opfer aus Emden nach zunächst verbalen Streitigkeiten unter Vorhalt eines Messers gedroht hat. Der Sachverhalt wurde durch die Polizei aufgenommen. Der Leeraner erhielt einen Platzverweis. Das Messer wurde sichergesellt. Ein entsprechendes Strafverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren sind eingeleitet worden.

Verstoß Waffengesetz

Leer - Am frühen Sonntagmorgen wurde durch die Polizei ein PKW in der Ubbo-Emmius-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde unter dem Fahrersitz eine Schreckschusswaffe inklusive Magazin mit Munition griffbereit festgestellt. In dem Handschuhfach wurde weitere Munition aufgefunden. Sowohl die Waffe als auch die Munition wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist gegen den 24-jährigen Leeraner eingeleitet worden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Emden - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag wurde auf der Petkumer Straße in Emden ein dort geparkter PKW der Marke Skoda beschädigt. Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass die Beschädigung von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. Zeugen, die Angaben zur Sache machen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

