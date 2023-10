POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 28.10.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Diebstahl aus Handtasche++Diebstahl eines Stromaggregats++Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss++Schwerer Verkehrsunfall++ Westoverledingen - Diebstahl aus Handtasche Am 26.10.2023 kam es gegen 13:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ihrener Straße zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus der Handtasche einer 66-jährigen Frau aus Leer. Die Frau ...

