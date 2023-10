Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Handtasche++Diebstahl eines Stromaggregats++Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss++Schwerer Verkehrsunfall++

Westoverledingen - Diebstahl aus Handtasche Am 26.10.2023 kam es gegen 13:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ihrener Straße zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus der Handtasche einer 66-jährigen Frau aus Leer. Die Frau hatte ihre Handtasche im mitgeführten Einkaufswagen abgestellt und an der Kasse festgestellt, dass eine unbekannte Person die darin befindliche Geldbörse an sich genommen hatte. Durch den Diebstahl entstand der Leeranerin ein finanzieller Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zudem befanden sich in der Geldbörse persönliche Dokumente. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen beim Einkaufen immer sicher aufbewahrt werden sollten, um sie vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Leer - Diebstahl eines Stromaggregats

In der Zeit vom 24.10.2023, 18:00 Uhr bis zum 25.10.2023, 07:45 Uhr kam es an einer Baustelle am Hermann-Tempel-Ring zu dem Diebstahl eines Stromaggregats der Marke Honda. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Unfall unter Alkoholeinfluss Am 26.10.2023 kam es gegen 21:25 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein 40-jähriger Mann auf der Marderstraße frontal in einen linksseitig in Fahrtrichtung geparkten Pkw prallte und erheblichen Sachschaden verursachte. Passanten bemerkten einige Zeit später den Schaden und die umherliegenden Fahrzeugteile auf der Straße und informierten die Bewohner des dortigen Hauses über den Vorfall. Da der Verursacher des Unfalles bei dem Aufprall das vordere Kennzeichen des geführten Fahrzeuges verloren hatte, konnte er zeitnah von den eingesetzten Polizeibeamten ermittelt und aufgesucht werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte nicht nur das ebenfalls stark beschädigte Verursacherfahrzeug fest, sondern auch, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille aufwies. Durch die Einsatzkräfte wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Schwerer Verkehrsunfall

Am 27.10.2023 kam es um 07:55 Uhr auf der Großwolder Straße (B70) zu einem schweren Unfall. Ein 34-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr die B 70 in Fahrtrichtung Papenburg und überfuhr versehentlich in Höhe der Ortschaft Steenfelde eine Katze. Aus diesem Grund stoppte er sein Fahrzeug, stellte es an den Fahrbahnrand und stieg aus, um nach dem überfahrenen Tier zu schauen. Dabei wurde er von einer nachfolgenden 49-jährigen Frau aus Rhauderfehn, welche mit ihrem Fahrzeug in gleicher Richtung unterwegs war, voll erfasst. Der 34-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in eine Klinik verbracht. Die B 70 wurde während der Unfallaufnahme zwischen der Königstraße und Grüne Straße bis ca. 10:00 Uhr gesperrt.

