POL-PPMZ: Appenheim; Einsatzlage im Ortskern von Appenheim

Mainz - Weisenau (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr wurde eine 42-jährige Mainzerin von einem bislang unbekannten Täter in der Straße "Am Viktorstift", sexuell belästigt. Die Mainzerin sei von dem Täter von hinten gepackt worden, woraufhin er ihr dann mit einer Hand an das Gesäß und mit einer Hand an die Brust gegriffen habe. Als sich die Mainzerin daraufhin umdrehte, sei der Mann in Richtung Volkspark ...

