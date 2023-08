Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Erneut zwei Rollerdiebstähle

Mainz (ots)

Erneut kam es in Mainz- Weisenau zu zwei Rollerdiebstählen. Am Mittwoch wurde zunächst der Diebstahl einer Vespa angezeigt. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl seines in der Bleichstraße abgestellten Rollers, als er gegen 16 Uhr von der Arbeit zurückkehrte. Ein zweiter Roller wurde zwar aufgefunden, war aber zuvor entwendet worden. Ein Anwohner aus der Bleichstraße beobachtete gegen 23:30 Uhr mehrere Personen, möglicherweise Jugendliche, welche einen Roller in Richtung Steinbruch schieben würden und verständigte die Polizei. Diese konnte kurz darauf zwar den Roller, aber nicht mehr die Schieber antreffen. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Der Roller wurde sichergestellt und konnten nach kurzen Ermittlungen dem Besitzer übergeben werden. Dieser gab an, dass es bereits der zweite Diebstahlsversuch seines Rollers war. Beim ersten sei das Zündschloss beschädigt wurde und dieser daher gar nicht fahrbereit.

Die Polizei bittet Anwohner, ungewöhnliche Beobachtungen unmittelbar per Notruf zu melden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell