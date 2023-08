Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau; Sexuelle Belästigung am Volkspark

Mainz - Weisenau (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr wurde eine 42-jährige Mainzerin von einem bislang unbekannten Täter in der Straße "Am Viktorstift", sexuell belästigt.

Die Mainzerin sei von dem Täter von hinten gepackt worden, woraufhin er ihr dann mit einer Hand an das Gesäß und mit einer Hand an die Brust gegriffen habe. Als sich die Mainzerin daraufhin umdrehte, sei der Mann in Richtung Volkspark davongelaufen.

Der Täter soll von schwarzer Hautfarbe gewesen sein, sei 1,70m groß und dünn gewesen und habe kurze Haare gehabt. Er habe ein hellblaues T-Shirt, schwarze Shorts und einen schwarzen Rucksack getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell