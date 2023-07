Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkäuferin nach Ladendiebstahl mit Messer bedroht

Völklingen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Rathausstraße 27 in dem dortigen Einkaufsmarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Zunächst beendete ein ca. 40 bis 60-jähriger Mann seinen Einkauf, indem er die Kassenzone mit einem Kinderwagen verlassen wollte. Dabei wurde der akustische Diebstahlalarm ausgelöst. Vor dem Markt ignorierte der ca. 180 cm große Mann die Aufforderung einer Verkäuferin, stehen zu bleiben. Kurz darauf nahm er eine Wolldecke vom Kinderwagen und entnahm aus diesem 2 Kaffeemaschinen, einen Wasserkocher und ein Spielzeugauto und warf die Gegenstände vor die Tür des Einkaufsmarktes. Im Anschluss flüchtete der Mann mit dem Kinderwagen in Richtung Citypromenade. Eine weitere Verkäuferin nahm nun die Verfolgung des Diebes auf und forderte diesen hinter einer Unterführung zum Stehenbleiben auf. Nachdem der Unbekannte aus seinem Hosenbund ein Messer hervorholte, brach die Verkäuferin die weitere Verfolgung ab. Nach Angaben der Verkäuferin habe der Mann einen Strohhut getragen und hatte zerzaustes dunkles Haar. Er trug einen Vollbart. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell