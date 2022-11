Heppenheim (ots) - Ein Zigarettenautomat in der Bürgermeister-Metzendorf-Straße rückte in das Visier Krimineller. Der Aufbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag (14.11.), 15.30 Uhr und Dienstagmorgen (15.11.), 7.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem ...

mehr