POL-VK: Treckerfahrer beschädigt Verkehrszeichen

Völklingen (ots) - Am Samstagmittag kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Ladenlokal in der Völklinger Innenstadt. Der unbekannte Täter versucht hierbei mit dem Diebesgut, welches in dem mitgeführten leeren Kinderwagen deponiert wurde, das Geschäft zu verlassen. Während des Verlasses des Geschäftes wird der akustische Alarm durch die Diebstahlssicherung an den Waren ausgelöst, wodurch eine Mitarbeiterin ...

