Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitag (26.5.) und Dienstag (30.5.) haben Kriminelle offenbar versucht, gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Pankratiusstraße zu gelangen. Ihre Spuren waren am Dienstagvormittag entdeckt worden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs übernommen und unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt das für diesen Fall zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt, sachdienliche Hinweise entgegen.

