Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Kriminelle sind in der Nacht zum Montag (29.05.) in ein Geschäft in der Lise-Meitner-Straße eingebrochen und haben Beute gemacht. Zwischen 2.45 Uhr und 3.30 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch eine Eingangstür in das Anwesen des Textilhandels ein. Im Inneren verschafften sie sich Zugang zu weiteren Räumlichkeiten und brachen hier einen Tresor auf. Mit Bargeld flüchteten die Unbekannten anschließend vom Tatort. Ein Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat in der Nachbarschaft dürfte wahrscheinlich sein. Hier wollten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls eine Zugangstür aufbrechen, ließen dann aber aus noch ungeklärten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell