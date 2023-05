Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen

Trebur (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatte es im Laufe des Wochenendes auf eine Schule in der Theobaldstraße abgesehen. Zwischen 11 Uhr am Samstag (27.05.) und 18 Uhr am darauffolgenden Sonntag (28.05.) zerschlugen die Kriminellen insgesamt sechs Fensterscheiben am Schulgebäude sowie die Eingangstürscheibe der Sporthalle mit Steinwürfen. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegengenommen.

