POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht

Eppertshausen (ots) - Am Mittwoch (30.05.2023) gegen 19:24 Uhr fuhr in der Nieder-Röder-Straße ein bisher unbekannter Audi-Fahrer gegen den geparkten Mazda eines 30-Jährigen aus Eppertshausen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte beobachten wie ein grauer Audi in "SUV"-Bauweise zunächst eine Vollbremsung hinlegte, danach aus nicht ersichtlichem Grund rückwärts gegen den Mazda ...

