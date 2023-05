Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zurückgelassene Handtasche lockte Dieb an

Täter macht keine Beute aber hinterlässt Sachschaden

Darmstadt (ots)

Eine Handtasche, zurückgelassen in einem auf einem Waldparkplatz in der Eschollbrücker Straße geparktem schwarzen Auto, hat am Dienstagnachmittag (30.5.) Kriminelle angelockt. Zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr hebelte der noch unbekannte Täter das Fenster des Fahrzeuges auf und schnappten sich die hinter dem Rücksitz verstaute Tasche. Als er bemerkte, dass diese keine Wertsachen enthielt, legte er die Tasche zurück und flüchtete. Auch wenn er keine Beute machte, so verursachte er einen Schaden an dem Auto, der sich auf mehrere Hundert Euro beläuft. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem ermittelnden Kommissariat 21/22, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell