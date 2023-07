Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Räuberischer Diebstahl in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Ladenlokal in der Völklinger Innenstadt. Der unbekannte Täter versucht hierbei mit dem Diebesgut, welches in dem mitgeführten leeren Kinderwagen deponiert wurde, das Geschäft zu verlassen. Während des Verlasses des Geschäftes wird der akustische Alarm durch die Diebstahlssicherung an den Waren ausgelöst, wodurch eine Mitarbeiterin auf die Tat, sowie den unbekannten Täter aufmerksam wird. Nachdem die Mitarbeiterin den unbekannten Täter mehrfach auffordert stehen zu bleiben, entnimmt der Mann Diebesgut in Höhe von 115EUR aus dem Kinderwagen und wirft es auf den Boden. Anschließend flüchtet er fußläufig von der Örtlichkeit. Der unbekannte Täter wird auf seiner Flucht durch eine Mitarbeiterin verfolgt und zückt nach wiederholten verbalen Aufforderungen stehen zu bleiben ein Messer aus seinem Hosenbund. Die Mitarbeiterin lässt anschließend von einer weiteren Verfolgung ab und der unbekannte Täter kann in unbekannte Richtung flüchten. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei kann der Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Mann wird durch Zeugen wie folgt beschrieben: zwischen 40-60 Jahre alt, etwa 1,78m groß, dunkle, leicht graue Haare und Bart, bekleidet mit einem Strohhut, einer kurzen Jeans, sowie einem grünen T-Shirt. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

