Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Mainz-Gonsenheim Falscher Microsoft Mitarbeiter

Mainz (ots)

Am 22.08.23 zeigte ein 83jähriger Mainzer an, dass er am Vortag einem Betrüger "ins Netz" gegangen war. Am Vortag hatte der Mainzer beim Hochfahren seines PC eine "Microsoft Sicherheitsalarm" - Meldung angezeigt bekommen und sich bei der dort angezeigten Telefonnummer gemeldet. In der Annahme, Unterstützung für das technische Problem zu erfahren, sprach er mit einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, Zugriff auf den PC des Mainzers zu erlangen. Im Nachgang bemerkte dieser dann, dass mehrere unberechtigte Internet-Käufe über seine eigenen Bezahlsysteme erfolgt waren und ein Schaden von 360 EUR entstanden ist.

