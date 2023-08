Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Klein-Winternheim; Sexuelle Belästigung in Buslinie nach Klein-Winternheim

Klein-Winternheim (ots)

Am Dienstag gegen 19 Uhr fuhr eine jugendliche Rheinhessin zusammen mit ihrem Freund zunächst mit der Buslinie 630 nach Mainz. Bereits dort setzte sich ein Mann hinter die Jugendliche und sie verspürte eine Berührung am Rücken die sie zunächst nicht zuordnen konnte.

Sie wechselte anschließend in die Buslinie 653 in Richtung Klein-Winternheim. Auch dort setzte sich der Mann wieder genau hinter die Jugendliche und es kam erneut zu einer Berührung durch die Rückenlehne. Beim Aussteigen aus dem Bus fragte der Mann die Jugendliche, ob sie mit ihm nach Hause gehen wolle.

Der bislang unbekannte Mann soll braune Augen und leicht dunklere Haut gehabt haben. Zudem habe er einen Bart an Kinn und Oberlippe, sowie ein ungepflegtes Äußeres gehabt. Er habe eine helle oder weiße Kappe, Jeans, Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. sich ebenfalls in der Buslinie befunden hat oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

