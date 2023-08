Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Fahrraddiebstahl mit Flex

Mainz (ots)

Ungewöhnliche Geräusche haben einen Mann in der Nacht auf Donnerstag in der Dominikanerstraße aufmerksam werden lassen. Am Ende wurde ein Fahrraddieb überführt.

Um kurz vor Mitternacht hörte der Zeuge die Geräusche und stellte kurz darauf fest, dass ein Mann sich im Dunkeln an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen macht. Das Geräusch kam dabei von einem Akku-Winkelschleifer. Der Täter versuchte mit diesem das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die sofort alarmierte Polizei konnte den 40-jährigen auf frischer Tat antreffen. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Täter muss jetzt mit einem Verfahren wegen schweren Diebstahls rechnen. Das Fahrrad wurde mit einem Polizeischloss an Ort und Stelle wieder sicher angeschlossen und kann gegen einen Eigentumsnachweis durch den Besitzer wieder in Empfang genommen werden. Der Winkelschleifer wurde als Beweismittel sichergestellt.

