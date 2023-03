LPI-J: Unfall beim Überholen

Weimar (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde durch einen unbekannten Täter die verglaste Werbefläche an einer Bushaltestelle zerstört. Vermutlich mit einem Feldstein warf der Unbekannte die Scheibe an der Haltestelle gegenüber des Schloss Belvedere ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr