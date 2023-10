Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Flucht vor Verkehrskontrolle++Fahren unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfallflucht++Unfall auf der Autobahn 28++

Leer - Flucht vor Verkehrskontrolle

Am 29.10.2023 hatten Einsatzkräfte der Polizei Leer gegen 05:04 Uhr die Absicht, einen PKW auf der Hauptstraße /Höhe Friedhofsweg zu kontrollieren. Als der Fahrer des zu kontrollierenden Fahrzeuges die Einsatzkräfte bemerkte, führte dieser ein unangekündigtes Abbiegemanöver durch und versuchte, sich von dem Streifenwagen zu entfernen. Auch auf deutliche Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht, sondern bewegte sich mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit durch diverse Nebenstraßen. Dabei beachtete er keinerlei Verkehrsregelungen. Nachdem er diverse Male die Richtung wechselte, bog er schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kastanienallee nach links zurück auf die Hauptstraße, wobei es beinahe zu einer Kollision mit einem dort vorfahrberechtigten Verkehrsteilnehmer kam. Der Fahrer des dunklen BMW aus Leer fuhr dann wieder über die Hauptstraße und stellte sein Fahrzeug dann in einer nahegelegenen Siedlung ab. Der Fahrer und der Beifahrer flüchteten zu Fuß und ließen die beiden Mitfahrerinnen (18 und 20 Jahre alt) im Fond des Fahrzeuges zurück. Die flüchtigen männlichen Personen werden als 20-25 Jahre alt, beide sportlich dünn und ca. 180 cm groß beschrieben. Beide jungen Männer hatten dunkle Haare, einer trug einen Vollbart. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsstraftat wurden eingeleitet. Die Polizei Leer bittet Zeugen, vor allem den Verkehrsteilnehmer der an der Hauptstraße/ Ecke Kastanienallee konkret gefährdet wurde, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 29.10.2023 stellten Kräfte der Polizei Leer im Rahmen einer Verkehrskontrolle um 19:40 Uhr fest, dass der 25-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooter) auf dem Pastorenkamp in Fahrtrichtung Ubbo-Emmius-Straße fuhr, obwohl er unter dem Einfluss von 1,64 Promille Alkohol stand. Zudem gab der Mann aus Leer an, auch regelmäßig Betäubungsmittel zu konsumieren, was zum Vorfallzeitpunkt ebenfalls zutraf. Der Leeraner muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 24.10.2023, 17:00 Uhr bis zum 28.10.2023, 10:00 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Honda am Constantiaplatz und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Filsum - Unfall auf der Autobahn 28

Am 30.10.2023 kam es gegen 06:45 Uhr auf der Autobahn 28 zwischen Filsum und Apen zu einem Unfall, als eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Aurich vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechselte und dabei den von hinten herannahenden Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Norden übersah. Der 32-jährige wollte noch ausweichen, prallte jedoch gegen die Leitplanke und kollidierte anschließend mit den Pkw der 43-jährigen. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass eine Bergung der Fahrzeuge erforderlich wurde. Die Autobahn 28 war bis ca. 08:00 Uhr voll, danach bis 09:00 Uhr halbseitig auf dem Überholfahrstreifen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell