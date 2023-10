Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geldstrafe mit über 7 kg Münzen bezahlt

Hartheim (ots)

In einer eher außergewöhnlichen Stückelung konnte ein 38-Jährige eine Geldstrafe bezahlen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10.10.23) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen bulgarischen Staatsangehörigen an einem Rasthof an der A5 bei Hartheim. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl mit geforderter Geldstrafe in Höhe von 800 Euro. Den Betrag konnte der Mann gemeinsam mit seiner Frau aufbringen, allerdings nur zu einem kleinen Teil mittels Scheinen. Den Großteil des Geldes händigte der 38-Jährige den Einsatzkräften in Form von Münzrollen aus. So brauchten die 800 Euro am Ende 7,95 kg auf die Waage und der Mann konnte seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell