Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 698 Tage Restfreiheitsstrafe

Weil am Rhein (ots)

Ein 45-Jähriger, gegen den noch eine fast zweijährige Restfreiheitsstrafe besteht, wurde bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Zudem bestanden zwei Einreiseverweigerungen durch andere Schengen Länder gegen den Mann.

In der Nacht auf Donnerstag (05.10.23) kontrollierten Einsatzkräfte des Zoll einen 45-Jährigen als Beifahrer bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei gab der Mann zunächst an seine Dokumente an seinem Wohnort in den Niederlanden vergessen zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellte sich diese Aussage als falsch heraus. Im Handschuhfach befand sich der türkische Reisepass des 45-Jährigen. Die Überprüfung des türkischen Staatsangehörigen ergab einen Haftbefehl zur Vollstreckung einer 698-tägigen Restfreiheitsstrafe wegen BtM-Handel. Verurteilt worden war der Mann zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten, wobei er 2015 aus der Haft heraus in die Türkei abgeschoben worden war. Zudem bestanden im Schengener Informationssystem (SIS) von den Niederlanden und Frankreich Ausschreibungen zur Einreiseverweigerung gegen den 45-Jährigen. Der Mann wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Aufgrund des fehlenden Aufenthaltstitels wurde gegen den 45-Jährigen ein Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Anschließend wurde er zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

