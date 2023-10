Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vierfach Gesuchter festgenommen

Waldshut (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen und zwei Aufenthaltsermittlungen gesuchter 48-Jähriger wurde bei der Ausreise aus Deutschland am Grenzübergang Waldshut kontrolliert und anschließend festgenommen.

Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten den 48-Jährigen am Samstagabend (30.09.23). Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen wurden insgesamt vier Ausschreibungen festgestellt. Ein Vollstreckungshaftbefehl bestand wegen Betrug und ein Vollstreckungshaftbefehl bestand wegen Trunkenheit im Verkehr. Insgesamt war deshalb eine Geldstrafe in Höhe von 6925 Euro durch den 48-Jährigen zu begleichen. Zudem bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und wegen Betrug. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen und für die Verbüßung der 155-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell