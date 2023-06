Polizei Mettmann

POL-ME: 28-jähriger Pedelec-Fahrer verunfallt alkoholisiert - Heiligenhaus - 2306044

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag, 10. Juni 2023, verunfallte ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer alkoholisiert auf einer Landstraße mit einem geparkten Auto. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 01:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer die nicht ausgeleuchtete und einspurig angelegte Straße Brangenbusch aus Richtung Velbert kommend. In Höhe einer Brücke kollidierte er frontal mit einem mittig auf der Fahrbahn geparkten schwarzen Audi A6. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pedelec-Fahrer auf die Windschutzscheibe geschleudert und hierbei leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem Audi sowie an dem Pedelec entstand Sachschaden im Gesamtwert von circa 3.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des 28-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,4 Promille (0,69 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an, welche im Anschluss an die medizinische Versorgung im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell