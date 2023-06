POL-ME: Auto ausgebrannt - Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2306043

Polizei Mettmann

Wie die Feuerwehr der Stadt Heiligenhaus bereits berichtete, ist in der Nacht zu Sonntag (11. Juni 2023) in Heiligenhaus ein Auto vollständig ausgebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und hat daher weitere Ermittlungen eingeleitet. Hierbei werden Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen erbeten.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 19 Uhr am Samstagabend (10. Juni 2023) hatte die Halterin eines Renault Clio ihren 15 Jahre alten Wagen auf Höhe der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand der Gohrstraße abgestellt. Gegen 1:50 Uhr in der Nacht zu Sonntag wachten dann gleich mehrere Anwohner der Gohrstraße aus ihrem Schlaf und bemerkten, dass das Auto in Vollbrand stand. Daraufhin wurden Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort gerufen.

Während die Feuerwehr den Brand löschte, übernahm die Polizei noch in der Nacht erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache auf. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der Brand an dem Auto absichtlich verursacht wurde. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich im Rahmen der ersten Ermittlungen sowie einer Fahndung im Nahbereich aber keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen an der Gohrstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

