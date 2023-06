Polizei Mettmann

POL-ME: Sekundenschlaf? - 63-Jährige von der Fahrbahn abgekommen - Mettmann - 2306041

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag, 11. Juni 2023, kam eine 63-Jährige in Mettmann vermutlich wegen eines Sekundenschlafs mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenhütte auf einem Privatgrundstück. Die Mettmannerin wurde glücklicherweise nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 17.50 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Kia Sportage die Ratinger Straße in Richtung Peckhauser Straße. Nach eigenen Angaben litt sie zu diesem Zeitpunkt an starker Müdigkeit und verlor vermutlich in Folge eines Sekundenschlafes die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Kia kam nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und prallte anschließend gegen die Rückseite einer auf dem Grundstück aufgestellten Gartenhütte, wobei diese nach vorne geschoben und stark beschädigt wurde.

Glücklicherweise wurde weder die Fahrzeugführerin noch Anwohner durch den Zusammenstoß verletzt.

Sowohl an dem circa ein Jahr altem Kia als auch auf dem Gartengrundstück entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf circa 20.000 Euro geschätzt wird. Der nicht mehr fahrbereite Kia Sportage wurde abgeschleppt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen die 63-Jährige ein.

