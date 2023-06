Polizei Mettmann

POL-ME: Hund brachte Rennradfahrer zu Fall - 22-Jähriger schwer verletzt - Velbert - 2306045

Mettmann (ots)

Bereits am Freitag (9. Juni 2023) ist bei einem Verkehrsunfall in Velbert ein 22-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der junge Mann gestürzt, nachdem ein Hund in sein Rad gelaufen war.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 10 Uhr war der Wuppertaler über die abschüssige Windrather Straße in Richtung Langenberg gefahren. Hierbei kam plötzlich und ohne erkennbaren Grund ein Dackel aus einer nicht einsehbaren Hofeinfahrt auf die Straße gelaufen. Der Rennradfahrer schaffte es nicht mehr, dem Tier auszuweichen und fuhr gegen den Hund, wodurch er zu Boden fiel. Hier trug der 22-Jährige schwere Verletzungen davon. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Dackel wurde bei dem Unfall mutmaßlich ebenfalls schwer verletzt.

