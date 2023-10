Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme bei der Einreise

Rheinfelden (ots)

Die Reise eines 25-Jährigen endete in einer Kontrolle der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen am Sonntagabend (08.10.23) als Beifahrer am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn. Die Überprüfung des 25-Jährigen ergab, dass zwei Geldstrafen zur Vollstreckung ausgeschrieben sind. Wegen Beleidigung war eine Geldstrafe in Höhe von 780 Euro zu begleichen. Hinzu kamen noch 1080 Euro wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Da der Gesuchte die Geldstrafen nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und für die 62-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren gegen ihn eingeleitet. Er führte in seiner Hosentasche ein sogenanntes Einhandmesser mit, ohne ein berechtigtes Interesse zum Führen nachweisen zu können. Das Messer wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell