POL-PDLD: Joint aus dem Auto geworfen:

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) - Bisher unbekannte Täter versuchten vermutlich im Verlauf der Nacht auf den 7.4.23 in ein Einfamilienhaus in der Neubergstraße einzubrechen. Hierbei versuchten sie den Rollladen der Terrassentür nach oben zu schieben, was aber misslang. Der Laden wurde aus der Führung herausgedrückt und blockierte, sodass die Täter von dannen zogen. Schaden ca. 100 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle Telefon: ...

