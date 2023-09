POL-OS: RECRUITING 2.0: "TOUGH LIKE A COP!" STARTET ERSTMALS IN NIEDERSACHSEN (inkl. VIDEO)

Polizeidirektion Osnabrück

Am letzten September-Wochenende lädt die Polizeidirektion Osnabrück in Kooperation mit dem Osnabrücker Sportclub (OSC) zur Premiere von "Tough like a cop" ein und geht dabei neue Wege, um Bewerberinnen und Bewerber für sich zu gewinnen. "Dieses Format der Nachwuchsgewinnung ist neu in Niedersachsen und ist eine Art Recruiting 2.0", so Malte Hagsphil von der Polizeidirektion Osnabrück. Auf dem Gelände des OSC können erstmalig Interessierte mit echten Polizistinnen und Polizisten trainieren und bekommen zudem alle Informationen zum Polizeiberuf sowie Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Zudem kann der neue Sporttest für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst der Polizei Niedersachsen live trainiert und ausprobiert werden. Aber auch Besucherinnen und Besucher, die nur als Zuschauer kommen möchten, erwartet ein vielfältiges Rahmenprogramm: Neben einer Kletterwand und dem Nachwuchswerbungstruck der Polizeiakademie Niedersachsen werden verschiedene Polizeifahrzeuge präsentiert, die elektrisch angetrieben werden. Auch die kleinsten Polizeifans kommen auf ihre Kosten und bekommen Kinderpolizeiausweise. Die Veranstaltung wird von Andrea Menke, Polizeivizepräsidentin der Polizeidirektion Osnabrück und Sascha Bartsch, Geschäftsführer vom OSC gemeinsam mit Matthias Schwarze von der Polizeiakademie Niedersachsen, um 10:00 Uhr eröffnet. Anschließend starten die Sport- und Laufangebote. Um 13:30 Uhr wird es eine Vorführung der Polizeihunde der Polizeidirektion Osnabrück geben. Die Bereitschaftspolizei, die Freiwillige Feuerwehr Osnabrück - Ortsfeuerwehr Stadtmitte, das Technische Hilfswerk Osnabrück und die Johanniter Osnabrück machen am Veranstaltungstag die Blaulichtmeile komplett. Du hast ordentlich Kraft in den Armen und siehst dich beim "Farmers Walk" vorne? Oder ziehst du schneller als die Anderen den Dummy über die Ziellinie? Wir nehmen Dich beim Wort und freuen uns auf deine Teilnahme! "Eine gewisse Grundfitness steht bei den Anforderungen für den Polizeiberuf einfach im Vordergrund. Deshalb haben wir das Format "Tough like a cop" ins Leben gerufen. Zeig uns was Du drauf hast. Bist Du tough like a cop?", fragt Polizeisprecher Hagspihl.

30.09.2023, 10:00 - 15:00 Uhr

Osnabrücker Sportclub Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück

