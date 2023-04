Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Für 110 Tage ins Gefängnis - Bundespolizei nimmt gesuchten Hessen fest

Garmisch-Partenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Ostersonntag einen 40-Jährigen in Garmisch-Partenkirchen für die Dauer von 110 Tagen ins Gefängnis gebracht. Gegen ihn lagen gleich mehrere Haftbefehle vor.

Bundespolizisten kontrollierten den Mann am Nachmittag im Stadtbereich. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Hessen Strafbefehle der Amtsgerichte Darmstadt und Frankfurt am Main vorlagen. Wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hätte er eine Geldstrafe in Höhe von zusammengerechnet 4.300 Euro einschließlich Verfahrenskosten zahlen müssen. Außerdem sollte aufgrund eines vom Amtsgericht Offenbach verhängten Fahrverbots sein Führerschein eingezogen werden.

Da der Deutsche seine Justizschulden nicht begleichen konnte, musste er ersatzweise in Haft genommen werden. Die Beamten lieferten den gesuchten Hessen in die Justizvollzugsanstalt in Garmisch-Partenkirchen ein, nachdem sie ihm seinen Führerschein abgenommen hatten. Er wird insgesamt 110 Tage in der Hafteinrichtung bleiben müssen.

