Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Auffahrunfall++Gewinnspielbetrug++

Weener - Auffahrunfall

Am 02.11.2023 kam es 13:15 Uhr auf der Graf-Ulrich-Straße zu einem Unfall, nachdem eine 38-jährige Weeneranerin an einem abgestellten Pkw vorbeigefahren war. Dabei übersah sie, dass hinter dem ersten Pkw zwei weitere Pkw am Fahrbahnrand abgestellt waren. Die Fahrzeugführerin prallte gegen das zweite dort befindliche Fahrzeug und schob dieses auf einen weiteren davor befindlichen Pkw. Somit entstand an den geparkten Fahrzeugen und dem Pkw der 38-jährigen Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb die Frau bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei Weener hat den Unfall aufgenommen.

Moormerland/Inspektionsbereich Leer/Emden - Gewinnspielbetrug

Immer wieder kommt es zu Anrufen von Personen mit Betrugsabsicht. So werden auch immer wieder Gewinne am Telefon versprochen. Der Haken an diesen Versprechen ist jedoch, dass die angeblichen Gewinner vorher Gebühren bezahlen sollen. Das ist ein Verfahren, welches zu einem seriösen Gewinnspiel natürlich nicht passt. In einem aktuellen Fall hat eine Frau aus Moormerland Ende Oktober einen solchen Gewinnspielanruf erhalten und in dem Glauben, einen Gewinn in Höhe von 94.000 Euro per Blitzüberweisung zu erhalten, Gutscheinkarten erworben. Auf diesen Gutscheinkarten sind Codes enthalten, die dann von den Betrügern angefordert werden. Im vorliegenden Fall hat die 64-jährige Frau Gutscheincodes im Wert von 2800 Euro erworben und am Telefon durchgegeben. Der Gewinn wurde natürlich nicht ausgezahlt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, niemals auf Gewinnversprechen am Telefon zu reagieren und niemals für fremde Leute Gutscheinkarten zu kaufen, bzw. die Barcodes durchzugeben.

