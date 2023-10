Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand mit sehr starker Rauchentwicklung

Dresden (ots)

Wann: 3. Oktober 2023 seit 18:29 Uhr

Wo: Alaunstraße / Neustadt

Die Feuerwehr wurde zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Fenster in der dritten Etage eines Wohngebäudes alarmiert. Als die ersten Kräfte die Einsatzstelle erreichten, bestätigte sich der vermutete Wohnungsbrand. Sofort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel dazu wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Ein Nachbar sowie die Bewohnerin der Brandwohnung und ihr Hund wurden durch die Einsatzkräfte ins Freie gerettet. Während die Patienten ambulant vor Ort notärztlich versorgt wurden, kümmerte sich die Besatzung des Gerätewagen Tier um den Hund. Die Rauchentwicklung war zeitweise so stark, dass Rauch und vor allem Brandgeruch auch in benachbarten Straßenzügen der Dresdner Neustadt wahrnehmbar waren. Der Brand ist mittlerweile gelöscht und es finden Belüftungsmaßnahmen statt, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Im Einsatz sind 50 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Langebrück. Die Kräfte vor Ort werden nach und nach reduziert. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen rund um die Alaunstraße. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

