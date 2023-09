Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 25. September 2023

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 203 Mal alarmiert. In 70 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde fünf Mal in der Stadt eingesetzt. Weiterhin wurden 190 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu sechs Brandeinsätzen alarmiert. 16 Mal erfolgte die Alarmierung zur Leistung von Technischer Hilfe. Außerdem kam es zu zwei Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Wasserrohrbruch auf Straße

Wann: 25. September 2023 07:00 - 08:09 Uhr Wo: Schulze-Delitzsch-Straße / Tolkewitz

Aus unbekannter Ursache trat Wasser an mehreren Stellen aus dem Fahrbahnbelag der Straße aus. Außerdem wurden Sand und andere Kleinteile auf die Fahrbahn gespült, sodass von einer Unterhöhlung der Fahrbahndecke auszugehen war. Die über den Notruf 112 alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Bereich um die Austrittsstelle und forderten den Netzbetreiber nach. Durch diesen wurde der geborstene Leitungsstrang lokalisiert und abgeschiebert. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

Person klemmt auf Baustelle

Wann: 25. September 2023 10:33 - 11:19 Uhr Wo: Katharinenstraße / Neustadt

Bei Arbeiten an einem Technikschrank war ein etwa 150 kg schweres Betonelement unkontrolliert in Bewegung geraten und hatte dabei einen Arbeiter eingeklemmt. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, lag der 41-jährige Mann in der Baugrube und war mit dem linken Arm und der linken Hand eingeklemmt. Mit einem so genannten Stabfast-System wurden der schräg stehende Technikschrank und die Betonplatte mit einem Holzunterbau gegen weiteres Verrutschen gesichert. Mit einer Bandschlinge gelang es die Betonplatte anzuheben und den Mann zu befreien. Er wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt und kam mit dem Schrecken davon. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der Rettungswache Neustadt.

Brand eines Kinderwagens im Hausflur

Wann: 25. September 2023 23:06 - 00:01 Uhr Wo: Otto-Dix-Ring / Strehlen

Aus noch zu ermittelnder Ursache war ein im Hausflur eines Mehrfamiliengebäudes abgestellter Kinderwagen in Brand geraten. Der Brandrauch hatte sich im Treppenraum ausgebreitet. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde eine taktische Belüftung des Treppenraumes durchgeführt und mit einem Kleinlöschgerät der Brand bekämpft. Bis auf eine Wohnung blieben alle anderen Wohnungen vom Rauch unversehrt. Nach einer Querlüftung war auch diese Wohnung wieder nutzbar. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

