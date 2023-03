LPI-G: Drei Automaten aufgehebelt

Gera (ots) - Gera: Kurz vor 19:00 Uhr machte sich ein bislang Unbekannter an der Tür eines Immobilienbüros in der kleinen Kirchstraße in Gera zu schaffen. Offenbar verfolgte er das Ziel, in die Räumlichkeiten einzudringen. Das er hierbei von einer Mitarbeiterin, welche sich noch in dem Büro befand, überrascht wurde, ahnte er scheinbar nicht. Kurzerhand flüchtete er. Die KPI in Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Täter ...

