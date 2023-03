Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Geraer Gaststätte

Gera (ots)

Gera: Gewaltsam drangen die Einbrecher in der Nacht vom Montag (06.03.2023) zum Dienstag (07.03.2023) in eine Gaststätte in der Altenburger Straße in Gera ein, so dass die Kripo die Ermittlungen aufnahm. Nicht nur dass die Täter bei ihrem Vorhaben an der aufgebrochenen Tür Sachschaden verursachten, sie stahlen zudem im Gastraum aufgefundenes Bargeld sowie ein Radio und einen Laptop. Mit ihrem Beutegut gelang den Dieben schließlich unerkannt die Flucht. Die Ermittler der Geraer Kripo suchen im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell