Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Hohenlimburger Wohnung - Unbekannter gibt sich als Handwerker aus

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb gab sich am Montagmittag (06.11.2023) in Hohenlimburg als Handwerker aus und stahl Geld aus der Wohnung eines Ehepaares. Gegen 12.00 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Dohlenweg. Als die 87-Jährige Bewohnerin die Tür öffnete, forderte der Mann sie sofort dazu auf, in der Wohnung Wasser laufen zu lassen. Auf Nachfrage wiederholte er diese Aufforderung und sagte "Schnell das Wasser an. Erst warmes und dann kaltes Wasser.". Die 87-Jährige ging in ihr Badezimmer und als sie zurück zur Wohnungstür ging, sah sie den Unbekannten aus dem Schlafzimmer kommen. Dann verließ er die Wohnung. Der 90-jährige Mann der 87-Jährigen stellte später fest, dass ein fünfstelliger Geldbetrag aus einem Schrank gestohlen wurde und alarmierte die Polizei. Der Täter sei etwa 175 cm groß und schlank gewesen. Er trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf und eine grau / schwarze Regenjacke. Nachdem der Unbekannte das Mehrfamilienhaus verlassen hat, lief er über die Breslauer Straße in Richtung Elseyer Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

