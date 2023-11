Polizei Hagen

POL-HA: Erneute Warnung vor Betrugsmasche - 82-jährige Hagenerin übergibt ec-Karten und PIN-Nummern an Betrüger

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitagnachmittag (03.11.2023) übergab eine 82-jährige Frau an ihrer Wohnungstür in der Innenstadt ihre ec-Karten sowie die dazugehörigen PIN-Nummern an einen bislang unbekannten Betrüger. Zunächst erhielt die Hagenerin, gegen 12.30 Uhr, einen Anruf von einem ebenfalls unbekannten Mann. In dem Telefonat teilte dieser der Seniorin mit, dass ihre ec-Karte manipuliert worden sei und er diese nun abholen würde, um eine Strafanzeige zu erstatten. Kurz nachdem das Telefonat beendet wurde, klingelte ein Unbekannter Mann an der Wohnungstür in der Hochstraße und nahm die Karten sowie die dazugehörigen Daten im Empfang. Als die Hagenerin anschließend ihren Sohn kontaktierte, wurde der Betrug erkannt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits einen vierstelligen Geldbetrag von dem Konto der 82-Jährigen abgehoben. Auf einer Polizeiwache brachte die Hagenerin den Vorfall zur Anzeige und sagte den Beamten, dass der Mann, dem sie ihre Karten übergeben hatte, etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß und schlank war. Er hatte schwarze Haare, war dunkel gekleidet und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er sprach in akzentfreiem Deutsch mit der Frau. Die Kripo ermittelt wegen des Betruges und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

