POL-HA: 64-jährige Frau raucht in Fitnessstudio - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei Durchsetzung des Hausverbots

Hagen-Mitte (ots)

Eine 64-jährige Frau biss am Sonntagmorgen (05.11.2023) in einem Fitnessstudio in der Innenstadt einem Polizeibeamten in das Handgelenk, nachdem sie einem Hausverbot nicht nachkam. Gegen 08.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Fitnessstudios in der Böhmerstraße, dass die 64-Jährige in den Räumlichkeiten rauchte. Er forderte die Hagenerin dazu auf, das Studio zu verlassen. Da die Frau sich der Aufforderung widersetzte und ihr Training fortführte, alarmierte der Mitarbeiter die Polizei. Auch im Beisein der Beamten kam die 64-Jährige dem Hausverbot nicht nach. Als sie die Frau an den Armen griffen und herausführen wollten, leistete sie erheblichen Widerstand und biss einem der Polizisten dabei in das Handgelenk. Die Beamten legten der Frau Handschellen an und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo ermittelt nun wegen des Hausfriedensbruchs, des Widerstands sowie des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (sen)

