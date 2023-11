POL-HA: 33-Jährige Frau ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Hagen (ots) - Am Abend des 03.11.2023 meldete sich ein 23-Jähriger Mann bei der Polizeiwache Innenstadt und gab sein Kleinkraftrad als gestohlen an. Das Fahrzeug der Firma Xiamen Xiashing mit dem Versicherungskennzeichen 965 BLF wurde in der Nacht von Donnerstag, 02.11.2023 auf Freitag, den 03.11.2023 im Bereich der Alleestraße in Hagen gestohlen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine tatverdächtige Person. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 ...

